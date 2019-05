Une cinquantaine de personnes se sont mobilisées mercredi de 12H00 à 14H00 devant la gare de l'ouest à Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles) pour appeler à construire des logements sociaux sur les terrains publics.

Une grande banderole portant le message "Panique au logement social: 43.345 familles en attente" a été déployée en face de la gare. Les manifestants portaient sur eux des affiches indiquant 5 ou 10 voire 20 ans d'attente, en référence à la longue liste de personnes désireuses de bénéficier d'un logement social. Ils ont également scandé des slogans du type "100% de logements publics sur les terrains publics". Des passants ont été sensibilisés à la problématique de la construction des logements sociaux.

Différentes associations étaient à l'initiative de cette action parmi lesquelles Bruxelles Laïque, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), le MOC Bruxelles Mobilisation devant la gare de l'Ouest à Molenbeek pour la création de logements sociaux , le réseau ADES et Vie Féminine Bruxelles. Elles critiquent plus particulièrement le projet de la Région de racheter 13 ha de terrain à Infrabel et à la SNCB pour créer 450 logements dont 90 seront privés et seulement 72 seront sociaux. "Dans une commune comme Molenbeek où les gens ont énormément de mal à finir le mois et à payer leurs loyers, qui prennent une place démesurée dans leurs revenus, c'est complètement irresponsable", dénonce Thomas Englert, porte-parole pour le MOC (Mouvement ouvrier chrétien).

Pour ces associations, tous les logements construits sur un terrain public devraient être publics et au moins 60% devraient être des logements sociaux.