Mobilisation de consommateurs à Bruxelles pour un nutri-score obligatoire en Europe

Une vingtaine de personnes issues de l'organisation internationale de consommateurs Foodwatch se sont mobilisées mercredi matin devant le secrétariat du lobby de l'industrie agroalimentaire FoodDrinkEurope à Bruxelles pour appeler à rendre obligatoire au niveau européen la mention du nutri-score à l'avant des aliments.

Un nutri-score d'environ 4 mètres de haut sur 5 mètres de long fait de drapeaux a été posé devant les locaux. Un tapis de sol reprenant les couleurs du nutri-score a permis de prolonger l'installation sur les pavés. Une grande banderole affichait le "FoodDrinkEurope, stop fighting the nutri-score !" pour appeler l'organisation à ne plus faire pression contre l'introduction obligatoire du nutri-score, comme d'autres lobbies de l'industrie agroalimentaire.

Un étiquetage jusqu'ici volontaire

Foodwatch relève que l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) appelait le 1er septembre, par le biais de son agence internationale de lutte contre le cancer, à rendre le logo obligatoire. L'organisation de consommateurs explique que les gouvernements d'Allemagne, de France, de Belgique, d'Espagne, du Luxembourg et des Pays-Bas ont introduit le nutri-score, mais que l'étiquetage reste volontaire sans obligation légale au niveau européen. Lors d'un vote sur le rapport Farm to Fork le 9 septembre, les commissions AGRI et ENVI du parlement européen se sont prononcées en faveur d'un étiquetage nutritionnel obligatoire et harmonisé sur la face avant des emballages.

"Si c'est seulement volontaire, on court le risque que les marques mettent uniquement le logo sur les produits qui les arrangent", estime Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France. "Quant à savoir quel modèle de logo nutritionnel utiliser, Foodwatch a toujours défendu l'importance d'avoir un logo indépendant, ce qui est le cas du nutri-score développé par des scientifiques. Il informe les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits. C'est transparent et cela permet en un coup d'oeil de comparer la qualité des produits entre eux dans une même catégorie. Il incite aussi les fabricants à revoir la formulation de leurs produits car il devient de leur intérêt d'afficher une meilleure qualité nutritionnelle".