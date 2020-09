Mini-Europe annonce son intention de fermer ses portes au 31 décembre

La direction du parc Mini-Europe a annoncé jeudi son intention de fermer ses portes sur le site du Heysel le 31 décembre prochain, faute d'accord sur une quatrième prolongation avec Brussels Expo.

Ce contrat était indispensable pour faire la jonction avec le projet d'aménagement urbain Néo1, qui compte un centre commercial et des logements.

Thierry Meeùs, administrateur délégué de Mini-Europe, regrette l'important investissement en énergie et en moyens consentis pour viser cet objectif. "Mini-Europe avait proposé un plan d'investissement majeur dans le cadre Néo. Les circonstances actuelles et la crise du Covid-19 - qui n'a entretemps épargné personne et qui a frappé durement l'entreprise ainsi que tout le secteur du tourisme - ont eu pour conséquence que Mini-Europe n'a d'autre choix que de devoir annoncer son intention de mettre un terme à son exploitation au 31 décembre 2020".