Mike Pompeo à Bruxelles pour rencontrer des responsables européens et de l'Otan

Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, doit séjourner lundi et mardi à Bruxelles pour rencontrer de hauts responsables européens et de l'Otan et discuter de coopération transatlantique, a annoncé le département d'Etat à la veille de son arrivée.

Le chef de la diplomate américaine doit s'entretenir avec le Premier ministre belge Charles Michel qui deviendra le premier décembre le prochain président du Conseil européen, le secrétaire général de l'Otan, le Norvégien Jens Stoltenberg, la future présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, et le prochain haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, l'Espagnol Josep Borrell, a précisé le département d'Etat dans un bref communiqué publié dimanche.

Selon la diplomatie américaine, M. Pompeo doit "discuter de coopération transatlantique" afin de "faire progresser nos priorités mondiales communes".

La plupart de ces rencontres comme celles prévues entre le secrétaire d'Etat et M. Michel, ainsi qu'avec M. Stoltenberg, se dérouleront discrètement, sans point de presse, selon des sources concordantes.