Michel Genet met son expérience de l'écologie et du social au service de Médecins du Monde

Ce mercredi premier juillet, Michel Genet devient officiellement le nouveau directeur général de l'ONG Médecins du Monde. Auparavant, il a travaillé chez Greenpeace pendant sept ans ainsi qu'au sein de la banque Credal (coopérative qui propose des placements éthiques et des crédits solidaires) et chez Ecolo. Un solide bagage dans l'écologie et le social, et qu'il mettra désormais au service des plus démunis chez Médecins du Monde. Miche Genet était l'invité de Vivacité Bruxelles ce matin. Il répondait aux questions de Bruno Schmitz.