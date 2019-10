Meurtre du roi de l'îlot sacré: un témoin-clé plein de contradictions

"Non, je ne me souviens pas de ça", répond le témoin.

"Pourtant, dans votre première déclaration aux enquêteurs, vous avez dit que vous l’avez eu en ligne vers 18-19h et que vous avez parlé de ce que Mr Denis voulait manger ce soir-là, une soupe de légumes et des haricots ? Le menu prévu que nous a confirmé un autre témoin hier", relance le président.

Mais aujourd’hui, c’est donc Ayala Chekili, 64 ans, qui a été placé sous le feu des questions. Et l’homme a encore ajouté quelques zones d’ombres à une affaire qui en compte déjà beaucoup. "Nous étions très très proches avec Mr Denis (Debouverie). On s’appelait 10, voire 12 fois par jour", indique le témoin, bien apprêté dans un costume noir et les cheveux gris impeccablement peignés en arrière.

"Ensemble ?", s’étonne le président. "Mais vous n’aviez pas d’argent pour acheter des immeubles si vous faisiez la plonge et la cuisine dans un snack et que vous veniez d’arriver de Tunisie ?".

Précisons que c'est ce même Ayala Chekili qui, avec un autre restaurateur, découvrira le coprs sans vie de Denis Debouverie dans son bureau, le 10 septembre 2008. Les relations financières qui reliaient "près et fils spirituels" sont aussi assez ambiguës. "C’est Mr Denis qui m’a fait venir dans le quartier et qui m’a totalement formé", indique Ayala Chekili. "Il m’a d’abord fait travailler dans un de ses restaurants, puis nous avons acheté ensemble d’autres immeubles et établissements".

Ayala Chekili a aussi ajouté, comme l'avait déjà fait un autre témoin proche de la victime, que Denis Debouverie lui avait confié quelques jours avant sa mort qu'il se sentait menacé et craignait pour sa vie. Et que derrière ces craintes, il voyait l'accusé Tarek Ladhari. A noter qu'un conflit financier oppose aussi Ayala Chekili et Tarek Ladhari, le second accusant le premier de ne jamais lui avoir remboursé une somme de 50.000 dinars tunisiens prêtés en Tunisie en 2004.

De quoi ajouter encore un peu plus de confusion dans cette affaire. Une affaire où l'arme du crime n'a pas été retrouvée, où on ne sait pas avec certitude laquelle des trois entrées possibles vers le bureau a été utilisée pour commettre le meurtre, où on ne peut certifier exactement ni l'heure ni le jour exacte du décès entre le soir du 8 et le 10 septembre 2008 et où tous les témoins ont affirmé que la victime s'était, au fil des ans, fait pas mal d'ennemis.

Les débats se poursuivent encore avec l'audition des parties civiles et d'autres témoins jeudi après-midi. Le procès sera ensuite suspendu pour reprendre le lundi 21 octobre. Un délais qui doit servir aux témoins absents jusqu'ici et à la juge d'instruction, malade, de pouvoir être en état de passer devant la cour.