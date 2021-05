Métro Nord-sud à Bruxelles: les travaux battent leur plein à la station-terminus Albert

D'ici 2025, la station de pré-métro Albert accueillera le terminus sud de la future ligne de métro 3 vers le nord. Les travaux en vue de faire de transformer ce pôle actuellement desservi par des trams en une station multimodale battent leur plein, a-t-on observé lors d'une visite du chantier lundi matin.

Actuellement la station dessert les lignes de tram 3, 4 et 51. A terme, les lignes 4 et 51 passeront du niveau -2 au niveau -1 de la station. La ligne de tram 3 sera remplacée d'ici 2025 par la nouvelle ligne de métro dont le terminus sera aménagé au niveau-2.

En vue de ce passage au mode métro en 2025, trois chantiers sont en cours: le percement d'un tunnel au centre, sous la place de la Constitution et 'avenue de Stalingrad non loin de la gare du Midi; le percement d'un tunnel sous les voies de chemin de fer côté gare du Nord et la transformation de la station Albert.

A la station Albert, les travaux de génie civil ont commencé sous l'avenue de Jupiter pour y aménager le terminus de la ligne de tram 51 venant d'Uccle. Les voies du tram 51, le ballast et les équipements techniques ont été retirés. La démolition de la rampe d'accès des trams au sous-sol a été entamée au début de l'année. Un quai central sera réalisé.

Le tunnel existant de quelques centaines de mètres sera élargi de 2,50 à 3 mètres. Les travaux actuels consistent à creuser selon la technique des fouilles blindées, un nouveau mur latéral.

La pose des voies est prévue en 2022. L'inauguration du terminus est prévue en 2023.

Les travaux de construction des cages d'ascenseurs - en tout 5 pour relier les différents niveaux de la station depuis la voirie ont également démarré. A terme, la station conservera par ailleurs ses accès actuels depuis la surface.

Les travaux d'aménagement de la future arrière station de métro qui permettra de remiser des rames de métro (sous le terminus de la ligne de tram 51 et dans le caisson de tunnel en cours de transformation sous l'avenue Jupiter) et de les faire rebrousser chemin se feront en parallèle à ceux du dit terminus du tram. Ils seront terminés d'ici 2025 et l'inauguration du métro, du moins sur le parcours existant en mode prémétro actuellement.

L'aménagement du terminus de la ligne 4 en provenance de l'avenue Albert, également au niveau -1 sera réalisé ensuite, de 2025 à 2027.

On relèvera que la station a été conçue à la fin des années '80 de manière à permettre une transformation ultérieure en métro. Les travaux en cours sous l'avenue de Jupiter, et à venir dans la prolongation du terminus Albert n'excluent pas d'emblée la possibilité de prolongations ultérieures en sous-sol d'une part vers Uccle, et d'autre part vers Forest.