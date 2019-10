Merciki : plateforme d'échange et d'entraide en Wallonie et à Bruxelles

Cette semaine c'est la semaine du journalisme constructif. À cette occasion, la RTBF met le focus sur des solutions et des innovations mises en œuvre près de chez vous. Premier exemple avec la plateforme "Merciki" : un nouveau réseau numérique d'échange et d'entraide où tout se fait sans aucun payement financier. Il suffit de dire "merci" ou plutôt de donner des "merci", sorte de crédits de la plate-forme. Nous avons rencontré les fondateurs du site web, ceux qui l’utilisent et nous l’avons testée nous-mêmes. Cette semaine c'est la semaine du journalisme constructif. À cette occasion, la RTBF met le focus sur des solutions et des innovations mises en œuvre près de chez vous. Premier exemple avec la plateforme "Merciki" : un nouveau réseau numérique d'échange et d'entraide où tout se fait sans aucun payement financier. Il suffit de dire "merci" ou plutôt de donner des "merci", sorte de crédits de la plate-forme. Nous avons rencontré les fondateurs du site web, ceux qui l’utilisent et nous l’avons testée nous-mêmes.

Un déménagement, c'est toujours un peu embêtant mais en solitaire cela peut devenir une véritable galère. Si en plus, vous manquez de temps et que vos amis ne sont pas disponibles, quelle solution reste-t-il ? Engager des déménageurs bien sûr mais sans doute préférez-vous dépenser votre argent pour d'autres choses... Voilà le type de situation pour lesquelles un réseau comme celui de "Merciki" peut vous être utile. Cette nouvelle plate-forme de partage et d'entraide permet justement d'appeler à l'aide en quelques clics. Nous avons posté une annonce sur le site et en quelques heures nous avons reçu une première réponse de Raphaël, un jeune homme de seize ans qui propose ses services dans différentes sections du site, comme "jardinage" ou "bricolage".

Raphaël ne nous connait pas mais il va pourtant passer une bonne heure à nous aider à ranger et monter quelques meubles. On dit souvent que tout travail mérite salaire mais au moment de le récompenser pour ses efforts, il nous explique qu’il est inutile de sortir son portefeuille ou sa carte de banque : "Non, il n’y a pas d’échange d’argent, tout se fait avec des "merci" qui vont avec l’application et qu’on ne sait pas utiliser en dehors de "Merciki" (…) ensuite je peux les utiliser pour acheter des objets qui sont proposés sur Merciki ou alors je peux demander d’autres services. Il y a du jardinage, du babysitting, il y a plein de choses donc c’est vraiment un échange" nous raconte Raphaël.