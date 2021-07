Mémorial Van Damme : le lancer du disque organisé au Bois de la Cambre

Les concours masculin et féminin du lancer du disque du Mémorial Van Damme se tiendront le mercredi 1er septembre au Bois de la Cambre, soit deux jours avant le rendez-vous au stade Roi Baudouin, ont annoncé mardi les organisateurs.

Depuis quelques années, un concours du Mémorial sort du stade pour se disputer en ville. Le lancer du poids a ainsi été organisé sur la Grand-Place puis sur la Place de la Monnaie.

Cette année, cet honneur revient au disque. Le concours se tiendra au Bois de la Cambre, au bout de l’avenue Louise, sur la rive du lac, en face du Chalet Robinson. "C’est une invitation et pour les jeunes une source d’inspiration de rapprocher l’athlétisme de haut niveau de la population", a expliqué le directeur du meeting Cédric Van Branteghem. "Le changement de décor par rapport au stade classique est également apprécié par les athlètes eux-mêmes. Ce n’est pas toujours simple d’organiser ailleurs une discipline spectaculaire, mais dans le Bois de la Cambre, nous disposons de tout l’espace nécessaire. Le terrain à côté du lac est assez plat pour pouvoir organiser une magnifique compétition de haut niveau. Nous sommes très reconnaissants à la Ville de Bruxelles que puisse se dérouler ici notre Urban Allianz Mémorial Van Damme."

Les organisateurs peuvent déjà annoncer quelques concurrents : le champion du monde suédois Daniel Stahl, déjà victorieux à deux reprises à Bruxelles, le vice-champion du monde jamaïcain Fedrick Dacres, vainqueur une fois, ainsi que le meilleur lanceur de disque belge, Philip Milanov.

Les organisateurs annoncent également une initiation pour les plus jeunes durant l’après-midi. L’entrée sera gratuite. Le site sera accessible via l’entrée principale à la fin de l’avenue Louise ou via l’avenue Franklin Roosevelt. L’épreuve féminine commencera à 16h, celle masculine à 17h30.