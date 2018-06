Mélange culinaire belgo-iranien pour la journée mondiale des réfugiés

Ce mercredi 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Pour l'occasion, des restaurants bruxellois intègrent des cuisiniers réfugiés dans leurs établissements pour marier des plats belges et étrangers.

C'est le concept du "Refugee Food Festival" auquel le restaurant Le Mess à Etterbeek participe pour la première fois. Il accueille l'iranien Majid Akbari, arrivé en Belgique, à Anvers, en 2015.

Cela fait un mois que l'équipe du Mess et Majid Akbari réfléchissent au menu du jour : un mélange belgo-iranien avec un plat principal à base de riz, un aliment très utilisé en Iran. "Ce n'était pas évident, explique le chef du Mess Antoine Speeckaert, tout le monde a ses manières de travailler mais on a réussi à faire un menu équilibré, entre Belgique et Iran."

Quelques exemples de mets : un tartare de tomates, un filet de bar accompagné par un riz iranien et ses pistaches, son safran et ses groseilles parfum citron noir ou encore le dessert, toujours du riz, parfumé à l'eau de rose et accompagné par des fraises, le pendant belge du plat.

Communiquer sans parler

Majid Akbari ne parle pas anglais ou français, seulement néerlandais. Alors il a fallu communiquer autrement que par le langage pour préparer le repas. "J'aime travailler en équipe alors je parle avec les mains en attendant de parler français", raconte en souriant le chef iranien.