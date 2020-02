Médecins du Monde a vacciné 193 personnes sans-abri

La première campagne de vaccination contre la grippe de Médecins du Monde a permis à 193 personnes vivant dans la précarité de se faire vacciner, indique mardi l'ONG. Parmi les 193 personnes, sans-abri ou vivant dans une grande précarité, 37% étaient des femmes, un public "généralement plus difficile à atteindre".

Au cours de l'hiver, plus exactement entre le 20 novembre et le 27 décembre, 148 personnes, rencontrées dans le cadre des différents projets de Médecins du Monde, et 45 autres au CASO (centre d'accueil, de soins et d'orientation), ont pu bénéficier de cette vaccination gratuite. Un nombre qualifié par l'ONG de "très encourageant" pour une première campagne.

Auparavant, le vaccin contre la grippe n'était pas systématiquement proposé lors des consultations du "Plan hiver". "Sur 444 patients en 2018-2019 (mi-novembre à avril) seules 15 personnes avaient été vaccinées, peu d'informations étaient données et la vaccination ne pouvait se faire que dans peu d'endroits." L'objectif de la campagne de cette année était de pallier ces défaillances. "12 espaces de vaccinations (hors consultations médicales) aussi bien en journée qu'en soirée, en allant à la rencontre des gens ont été mis sur pied", explique Médecins du Monde.

Pour mener sa campagne, l'ONG a collaboré avec Athena, le Samusocial, la Croix-Rouge de Belgique, le restaurant social La Rencontre, Doucheflux et Infirmiers de Rue.