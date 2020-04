Manque de dialogue social dans les centres bruxellois de contrôle technique selon les syndicats

Les syndicats des centres bruxellois de contrôle technique et de permis de conduire dénoncent jeudi un manque de dialogue social au sein de leurs entreprises. Le front commun déplore ne pas avoir été inclus dans les discussions relatives à la réouverture de ces centres, qui sera effective à partir de lundi. La reprise s’annonce dès lors risquée pour la santé des travailleurs et pour les tensions sociales qui couvent déjà, met-il en garde.

Depuis plusieurs semaines, CNE, CGSLB demandent au cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen) d’inclure les syndicats dans les discussions. Celle-ci fait toutefois la sourde oreille, contrairement à ses homologues flamand et wallon qui ont, dès le début de la crise, fait appel à la concertation sociale, constatent ces organisations.

Un service essentiel

Le contrôle des véhicules est essentiel pour la sécurité routière alors que le risque de propagation du virus est important dans la pratique de ces contrôles : plusieurs personnes touchent des véhicules, voient des clients, dans un temps limité et un espace réduit, tout au long de la journée, rappellent les syndicats.

Les travailleurs s’inquiètent de devoir à présent absorber sur le reste de l’année ce qui n’a pas pu être fait pendant un mois et demi, dans les meilleures conditions possibles pour le client et "en prévoyant un cadre qui protège les travailleurs tant au niveau contagion qu’au niveau de leur bien-être global".

Sourde oreille

Le Service public régional bruxellois (SPRB) et le cabinet de la ministre Van Den Brandt font la sourde oreille aux interpellations syndicales, alors qu’ils rencontrent les employeurs régulièrement, constate le front commun. "Le personnel ne peut être considéré comme quantité négligeable et laissé dans l’antichambre pendant que directions et politiques décident à leur place. Ils sont aussi partie à la discussion et doivent être entendus dans leurs craintes et demandes autour de la reprise", concluent les syndicats.

