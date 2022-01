Manneken-Pis adopte un look jeune pour son 1080e costume offert par Molenbeek-St-Jean

La Commune de Molenbeek-Saint-Jean a offert vendredi au Manneken-Pis son 1080e costume, nombre faisant référence à son code postal. L'initiative est venue de la Ville de Bruxelles, qui a vu une occasion de resserrer les liens d'amitié entre les deux entités locales voisines.

Il s'agit du premier costume offert par la Commune de Molenbeek-Saint-Jean au petit Bruxellois. Il a été officiellement remis à l'échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements Delphine Houba (PS) lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville, en présence de l'Ordre des Amis du Manneken-Pis.

"Nous sommes fiers d'être mis à l'honneur au coeur de la capitale en habillant notre célèbre ketje", a déclaré la bourgmestre Catherine Moureaux (PS).

Ce sont les écoliers molenbeekois qui ont été appelés à dessiner la tenue. Le choix du Collège s'est porté sur un dessin d'élèves de 6e à l'école communale 11. L'esquisse a pris forme entre les mains de la styliste molenbeekoise Siré Kaba. "On a voulu montrer la jeunesse, le métissage et nos couleurs", a expliqué la bourgmestre. "'C'est un Manneken-Pis qu'on espère intemporel et inspirant".

Le costume reflète la culture urbaine des jeunes d'aujourd'hui. Il est composé d'un pantalon large, de petites baskets, d'une veste zippée et d'un bob. Entremêlé de traînées de couleurs, le rose du moulin à vent de Molenbeek est mis en lumière par une couleur de fond foncée. Un moulin à vent a été accroché aux côté du Manneken-Pis.

Si cette allure décontractée est en adéquation avec la jeunesse qui qualifie aujourd'hui la capitale, Delphine Houba a aussi relevé que "Molenbeek tout comme Bruxelles sont deux communes fortes d'une grande multiculturalité, ce qui fait leur richesse".

Les élus accompagnés notamment de la styliste et d'écoliers se sont rendus en fanfare jusqu'au Manneken-Pis, qui s'est montré habillé avec sa nouvelle tenue. Il l'a portera jusqu'à dimanche.