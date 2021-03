Manifestation contre la politique de mobilité à Bruxelles

Environ 150 taxis, 80 motards et une cinquantaine d’automobilistes, selon l’estimation des représentants des différents groupes participants, étaient rassemblés ce jeudi vers 10h30 autour de la gare du Nord. Le départ a eu lieu vers 11.00. Les manifestants veulent rencontrer Elke van den Brandt et Rudi Vervoort, respectivement ministre bruxelloise de la mobilité et ministre-président régional pour demander plus de concertation en matière de politique de mobilité dans la capitale. Dans leur collimateur notamment : la taxe kilométrique, l’état des routes et la généralisation du 30 km/h sur le territoire régional. Les manifestants estiment être les oubliés de la mobilité en région bruxelloise. Des embarras de circulation sont attendus sur le trajet, en particulier sur la petite ceinture. Les véhicules se dirigeront vers le boulevard du Régent pour accompagner la délégation qui sera reçue à 12h00, dans les locaux du gouvernement bruxellois, par le ministre-président Rudi Vervoort et la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt. Cette manifestation issue du secteur des taxis s’est élargie à plusieurs acteurs de la mobilité. La délégation sera composée de Khalid Ed-Denguir, président de la FeBeT (Fédération belge des Taxis) qui est à l’initiative de la manifestation, ainsi que de groupes qui ont rallié la mobilisation comme Elite Taxi Belgium, Mauto Défense pour les automobilistes et motards, ainsi que d’un motard désigné par les mouvements de motards présents. Taxi United et l’Union professionnelle des Exploitants de Taxis et Taxis Camionnettes (UPETTC) ont aussi été cités parmi les participants.