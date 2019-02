Mandat d'arrêt confirmé pour une mère suspectée de maltraitance sur ses enfants

La chambre du conseil de Bruxelles a confirmé le mandat d'arrêt décerné à l'encontre d'une mère de famille suspectée d'avoir maltraité ses enfants à Molenbeek-Saint-Jean, selon le parquet de Bruxelles. Celle-ci est inculpée pour coups et blessures ainsi que tortures sur plusieurs de ses quatre enfants, d'après une information de La Dernière Heure datant de samedi.

L'inculpée, E.H., est en détention depuis fin janvier dernier, pour des faits de maltraitance grave.

Selon la Dernière Heure, la mère, âgée de 37 ans, est en aveu d'avoir brûlé plusieurs de ses quatre enfants avec la lame chauffée à blanc d'un couteau et d'avoir battu ceux-ci, pour les punir.

Les faits ont été découverts par la police de la zone Bruxelles-Nord qui, appelée au domicile de cette famille à Molenbeek-Saint-Jean pour une dispute, a rencontré les enfants, âgés de 3 à 12 ans.

Les plus âgés ont raconté aux policiers qu'ils étaient maltraités et qu'ils avaient été brûlés par leur mère quand ils étaient plus jeunes.

Selon la Dernière Heure, le mari de l'inculpée a confirmé les faits en précisant qu'il n'avait rien dénoncé pour ne pas aggraver une situation familiale déjà difficile.