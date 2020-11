Lumières, sons et attractions lumineuses pour tout de même donner un air de fête à Bruxelles (photos)

Les illuminations de Noël sont en place à la Ville de Bruxelles. Au total, 8km de guirlandes 16km d’attractions lumineuses sont déployées. Tout cela dans 142 rues réparties dans plusieurs quartiers de la capitale, surtout au Centre-Ville.

Ces dispositifs de lumières, baptisés "Brussels by light", ont été prévus de longs mois à l’avance, mais malgré la crise sanitaire la Ville a décidé de les maintenir pour cette période de fin d’année. "Nous avons voulu maintenir parce qu’on pense qu’en cette période de crise, c’est important de tout de même apporter un peu de baume au cœur des Bruxellois et des visiteurs. De les pousser à mettre le nez dehors pour une petite balade féerique. Même si, bien sûr, la santé reste la priorité numéro un et on demande donc aux gens de se disperser au maximum et de garder les distances de sécurité", indique Fabian Maingain, l’échevin des affaires économiques.

La Ville qui, pour toutes ces installations, a prévu un gros budget : un million d’euros.