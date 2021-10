Logement à Bruxelles: le gouvernement bruxellois jette les bases d’un droit de préemption généralisé

Le gouvernement bruxellois a approuvé, en première lecture, un avant-projet d’ordonnance visant à instaurer, à terme, un droit de préemption généralisé à l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour les biens d’une certaine superficie. La décision a été annoncée jeudi par le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), à l’initiative de la mesure.

L’ordonnance en gestation consiste à modifier dans ce sens les dispositions du Code Bruxellois d’Aménagement du Territoire (COBAT) relatives au droit de préemption.

Conformément à la Déclaration de Politique Régionale pour la législature 2019-2024 et à l’action 14 du Plan d’Urgence pour le Logement, ce droit de préemption élargi coexistera avec le régime actuel. Il ne portera toutefois que sur des biens d’une certaine superficie et ne pourra être exercé que par les acteurs bruxellois du logement public, et en priorité par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) pour développer de nouveaux projets de logements sociaux.