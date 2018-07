Liège: de l'eau potable gratuite pour se désaltérer au centre ville

La canicule a aussi ses bons côtés. A Liège, l' asbl Gestion centre ville a décidé d'installer des points d'eau potable et gratuite. Si les fontaines d'eau dans certains pays du sud sont plus habituelles, chez nous, c'est encore rare. Liège dispose désormais de 4 et bientôt 5 points d'eau pour permettre à chacun de se désaltérer.

Des kits de robinets récupérés à Eurogym

L'investissement n'est pas énorme: "nous avons noué un partenariat avec l'événement Eurogym il y a quelques jours. On leur a mis des heures de stewards à disposition et en échange on a récupéré ces kits de 8 robinets et évier", explique Isabelle Reisenfeld, la directrice de la gestion centre ville.

Le dispositif est assez simple: 8 robinets reliés à une bouche d'approvisionnement en eau potable de la CILE (la compagnie intercommunale liégeoise des eaux) avec en dessous des bacs-éviers récupérateurs. Le kit est sur roulettes ce qui permet de le rentrer , à l'abri, chaque soir. "Le principe est d'avoir une eau qui ne soit pas souillée et donc ces robinets sont montés chaque matin et démontés pour être remisés à proximité chaque soir", ajoute la directrice.

Amener son contenant

Pour éviter le vandalisme mais aussi et surtout d'autres désagréments comme des contaminations et autres microbes, pas question de boire la bouche sous le robinet: il faut amener son contenant. Une petite bouteille vide, un gobelet ou une bonne vieille gourde feront l'affaire.

Les robinets ne sont accessibles que lorsque les stewards sont présents. Quant aux lieux, ce sont ceux où des terrasses gratuites sont déjà installées: place Xavier Neujean, place St Denis, place St Etienne (ce vendredi en principe), devant le musée de la ville wallonne (grâce à l'aide des commerçants locaux) et , après le 15 août, place St Paul. La CILE devrait aussi placer ce vendredi un "watertruck " parc de la Boverie.