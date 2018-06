Libération des deux sans-papiers arrêtés lors d'un contrôle de l'asbl Globe Aroma à Bruxelles

Mounir Tahri et Jyied Cheikhe ont tous deux été arrêtés le 9 février dernier lors d'un contrôle policier de l'asbl "Globe Aroma", dans le quartier Dansaert, à Bruxelles. Ils étaient depuis détenus au centre fermé de Steenokkerzeel en vue d'une expulsion. Mounir Tahri est un militant syndical marocain de la CSC arrivé en Belgique en 2006. Il a travaillé dans le secteur du nettoyage et n'a pas obtenu sa régularisation en 2009 à cause de la négligence de son employeur. Il se trouvait donc toujours en séjour illégal. Jyied Cheikhe est un artiste peintre mauritanien, lui aussi en séjour illégal. Ils participaient tous deux aux activités de Globe Aroma quand la police fédérale, assistée de la police locale, est intervenue dans le cadre du "plan canal" contre le radicalisme.

Mobilisation syndicale

L'opération policière a provoqué la réaction de 169 organisations des secteurs associatif, culturel, social, humanitaire et syndical. Dans une carte blanche, elles ont exprimé leur inquiétude que de telles opérations ne compromettent gravement la confiance du public envers les structures associatives et culturelles. Lors d'une conférence de presse commune, le mois dernier, CSC et FGTB avaient réclamé la libération des deux hommes. C'est désormais chose faite.