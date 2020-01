Les vols de nuit plus nombreux que le quota autorisé, pourtant l'aéroport a respecté ses obligations

C'est un chiffre qui pourrait surprendre de prime abord. Il y a eu l'an dernier un peu plus de 17.000 mouvements d'appareils la nuit à l'aéroport de Bruxelles-Nationale. 17.347 mouvements exactement, alors que la limite autorisée est fixée à 16.000. Et pourtant, l'aéroport a bel et bien respecté le quota qui lui est attribué. Etrange ? Mais cela s'explique.



Il y a, en fait, une subtilité comptable. Pour 2019, l'aéroport annonce qu'il y eu 15.780 mouvements de nuits. En-dessous donc de la limite autorisée, qui est fixée à 16.000 par an. Mission accomplie donc, en tout cas officiellement. Parce qu'en fait, au total, ce que les oreilles des voisins de l'aéroport ont réellement entendu le nuit (entre 23h et 6h) en 2019, ce sont bien 17.347 mouvements d'appareils.