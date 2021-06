Les visites restent trop limitées dans les hôpitaux selon les familles de certains patients

Si la durée d’hospitalisation dure plus de 7 jours, les visites sont alors possibles mais limitées. Aux cliniques universitaires Saint-Luc, par exemple, la personne hospitalisée peut recevoir une personne de son entourage par semaine pendant une heure maximum. Une situation difficile à gérer pour les personnes hospitalisées et leur famille. La conjointe de Paul Spitaels est atteinte d’une leucémie. Elle a été hospitalisée pendant 23 jours. Son conjoint n’a pu lui rendre visite que trois fois alors que ses filles n’ont jamais pu la voir. C’est incompréhensible pour Paul Spitaels : "On n’arrête pas de parler de l’aspect psychologique des gens mais dans les hôpitaux, les familles sont mises sur le côté. Ma compagne est très mal aussi. Elle a déjà cette maladie et en plus elle ne peut pas nous voir".

Un relâchement en vue ?

Dans la plupart des hôpitaux bruxellois, la question d’un assouplissement des mesures est sur la table. Les chiffres de l’épidémie s’améliorent et pourraient signifier un relâchement. Pour Helena Lizza, coordinatrice qualité et sécurité des soins aux cliniques universitaires, il ne faut pas aller trop vite. "Là, on est entre deux eaux. On a envie de relâcher. Mais comme on relâche un peu partout, on a peur que le virus rentre rapidement chez nous. C’est déjà arrivé lors des précédentes vagues." Helena Lizza rappelle le fait que certaines chambres soient partagées. Ces visites limitées permettent de rassurer les personnes en chambre partagée. L’objectif principal reste de protéger les personnes hospitalisées et leur famille.