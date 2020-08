Les travaux de la piscine d'Ixelles ont (enfin) débuté, réouverture prévue en 2022

La piscine d'Ixelles à l'époque de sa construction, au début du 20ème siècle. - © DR

Les travaux viennent de démarrer

Le but est donc de rénover le bâtiment dans son entièreté. Les premiers coups de marteaux ont commencé début août. Deux phases sont prévues. L’une de restauration avec des éléments qui datent de l’époque de la construction. "Une partie du carrelage est encore d’origine. On va essayer de le récupérer", précise Elien De Swaef, porte-parole de Beliris. "Les cabines vont être démontées et restaurées comme à l’époque, avec des portes en bois. Toute la structure métallique va être conservée", ajoute le chef de projet.

L’autre phase est la rénovation du bâtiment pour donner un coup de jeune. "Cette piscine a besoin d’une modernisation pour augmenter le confort des nageurs, pour améliorer l’utilisation du bâtiment et diminuer la consommation d’énergie", explique Elien De Swaef. L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite va être améliorée. Des cabines de groupe sont également prévues. Tous ces aménagements s’installeront à la place des bains publics, inutilisés depuis plus d’une dizaine d’années. Mais pas question donc de modifier le grand bâtiment abritant le bassin de 30 mètres sur 15 mètres qui est classé depuis 2007. "Ce sont des structures qu’on ne trouve plus aujourd’hui, d’où l’idée de les préserver et de les restaurer", précise Nicolas Lambiotte. Dans une autre partie des bâtiments, actuellement sous-utilisée, une salle de sport est également prévue.