Les travailleurs sociaux au service du plan canicule de la Ville de Bruxelles

On le répète souvent, les personnes âgées isolées souffrent plus de la chaleur. Pour les aider et les accompagner, la Ville de Bruxelles a activé son plan canicule. Les personnes peuvent appeler un numéro vert, le 0800 35 550, au bout du fil, elles trouveront des travailleurs des maisons de quartier prêts à les écouter et à leur donner les bons conseils.

Les appels sont un peu timides en ce début de campagne, en deux jours, l’équipe a été contactée à 6 reprises seulement, mais ce démarrage un peu lent ne décourage pas Hanan, le téléphone dans la poche, cette travailleuse sociale est toujours prête à répondre:

"La majorité des appels sont passés par des gens qui ont besoin d’être rassurés. Ce que l’on veut avant tout c’est réconforter les personnes, on leur rappelle les conseils de base, mais surtout leur dit qu’on les comprend et que tout va bien se passer ".

Dans les quartiers aussi

Dans les quartiers, la Ville de Bruxelles a mis au point un système de veille, il s’agit d’une liste sur laquelle les personnes qui le désirent peuvent s’inscrire. Les assistants sociaux des 13 maisons de quartier dispersées à Bruxelles prennent alors régulièrement de leurs nouvelles , " L’objectif est de les suivre pendant cette période", explique Peter Hertsens, il est assistant social : "On établit une relation de confiance, qui s’étend sur toute l’année à la demande des personnes, qu’elles se sentent seules ou qu’elles aient un problème social ", précise le travailleur.

Pour les deux mois d’été, une quinzaine d’étudiants rejoindront l’équipe. Afin de prendre régulièrement des nouvelles des quelques 600 inscrits.