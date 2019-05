Les têtes de listes à Bruxelles sur le gril: le PTB en 3 propositions

Jusque vendredi prochain, nous vous proposons tous les matins une interview politique d'un autre genre à 7h45 dans la matinale de VivaBruxelles. Une rencontre avec les têtes de listes des principaux partis aux élections régionales à Bruxelles.

Avec un principe simple : les candidats viennent avec trois propositions très concrètes de leur parti. Ils ont 30 secondes MAXIMUM pour exposer chacune des propositions, avant d'être confrontés aux réalités et questions sur leur propositions, pendant une minute, un chronomètre faisant fois. Il faut donc être précis et concis. Et on commence aujourd'hui avec Françoise De Smedt, tête de liste pour le PTB. Cliquez sur la vidéo ci-contre et... top chrono !