Les terrains de sport du Parc du Cinquantenaire de Bruxelles sont en piteux état

Le parc du Cinquantenaire, à Bruxelles, dispose d'infrastructures sportives accessibles gratuitement au public. Propriété de la Régie (fédérale) des Bâtiments, le parc est géré au quotidien par Bruxelles Environnement. Un rapide coup d'oeil à l'état du terrain de football et -surtout - de la piste d'athlétisme permet de prendre la mesure du manque d'entretien des installations.

Piste gondolée, terrain pelé

Le terrain de football a perdu une bonne partie de sa surface herbeuse mais il reste globalement praticable. La piste d'athlétisme, en revanche, est en triste état. Les racines des arbres voisins se sont insinuées sous la surface synthétique et l'ont soulevée en divers endroits, lui donnant l'aspect d'une sorte de tôle ondulée. Les utilisateurs rencontrés déplorent le manque d'entretien et craignent des entorses. Pour un professeur de gymnastique venu avec ses élèves du primaire, il n'y a plus que trois couloirs utilisables sur les six "et il faut faire avec".

Pourquoi pas un terrain synthétique?

Les terrains de sport du parc sont très fréquentés par les Bruxellois. Les installations en libre accès telles que celles-ci ne sont pas légion. C'est pour cette raison que la députée (MR) Françoise Schepmans a interpellé le Ministre de tutelle de Bruxelles Environnement au Parlement bruxellois. "Ma proposition", développe la députée, "c'est de remplacer l'actuel terrain de football par un terrain synthétique (...) et d'étudier aussi la possibilité de remplacer la piste d'athlétisme qui gondole à certains endroits. On peut imaginer que le terrain de football et la piste soient surélevés. (...) Je pense qu'il est préférable que ce terrain soit bien utilisé plutôt que d'avoir des sportifs ou des enfants qui jouent dans les allées du parc dans les espaces verdurés ou fleuris et qui abîment plus le parc".

Une nouvelle pelouse plutôt que du synthétique

L'option du terrain synthétique ne sera pas retenue. "Le site est classé", explique le Ministre bruxellois de l'Environnement, Alain Maron (Ecolo). En revanche, Bruxelles Environnement dispose du budget pour remplacer la pelouse actuelle par du nouveau gazon. Pour ce qui concerne la piste, c'est plus délicat.

"Bruxelles Environnement a effectué un certain nombre d'études et de sondages pour savoir ce qu'il y avait lieu de faire. Ce qui est embêtant, c'est que si on doit faire une rénovation vraiment lourde de la piste d'athlétisme, ça peut mettre en danger les grands arbres qui sont autour parce qu'une des raisons qui font que la piste s'abîme, c'est parce que leurs racines soulèvent la piste. Et il n'est évidemment pas question de toucher à ces grands arbres", rassure Alain Maron.

Dans un premier temps, les sportifs devront donc se contenter d'une rénovation du seul terrain de football.