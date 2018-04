Les tags déjà de retour une semaine après le nettoyage du Monts des Arts

Il a fallu trois jours à une entreprise spécialisée pour nettoyer les 300 m² de tags au Mont des Arts la semaine dernière. Cout de l'opération: 5280 euros. Mais il n'a pas fallu une semaine pour voir réapparaître les premières signatures sur la pierre bleue, le marbre et la pierre française à quelques mètres des panneaux en bois prévus pour que les tagueurs s'expriment.

À la sortie de la Bibliothèque royale, des étudiants infirmiers découvrent les nouveaux graffitis le long des escaliers. "Ils ne sont vraiment pas beaux", réagit l'un d'entre eux. "De toute façon, plus on va interdire les tags, plus les gens voudront en faire." C'est ce goût de la transgression qui explique le fait que les tags débordent largement des panneaux en bois sous la galerie prévus pour le street art.