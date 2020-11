Les quatre opérateurs de transport public du pays pourraient proposer un ticket unique

Les quatre opérateurs de transport public du pays vous proposent de voyager dans tout Bruxelles avec un seul ticket. Cela pourrait être possible d’ici février 2021, grâce à deux nouvelles formules Jump + et MTB +.

Train, tram, métro et bus, vous pourrez bientôt tout combiner grâce à un seul et unique ticket. Celui-ci vous permet de voyager à 11,5 kilomètres à la ronde de la Grand-Place de Bruxelles. Pour l’instant, vous pouvez vous procurer un billet jump classique à 2,10 qui vous donne accès à un voyage en train, tram ou métro et une correspondance. Le billet devrait passer à 2,40 euros. Mais il vous sera toujours possible d’acheter un billet Stib Only, à 2,10 euros. En février 2021, vous pourrez vous procurer le fameux billet Jump + pour 3 euros. Celui-ci vous permettra de combiner le tain, le tram, le métro et le bus. L’abonnement s’appellera quant à lui MTB + et vous reviendra à 775 euros par an.

Ce n’est pas une nouveauté

Le projet est sur la table depuis plus de 20 ans. Cette lenteur s’explique entre autres par la peur des opérateurs d’une perte de revenus. La grille tarifaire était donc difficile à mettre en place. Cette démarche devrait faciliter la vie des voyageurs bruxellois.

Un projet qui pourrait en rester un

La SNCB est le dernier acteur à devoir valider ce plan. Nous les avons contactés mais ils n’ont pas souhaité nous répondre. Nous connaissons la complexité institutionnelle de la Belgique. Chaque opérateur prévoit de continuer à développer ses propres outils. En espérant sans doute qu’une fois instaurés, les autres s'adaptent. Ces tickets uniques devraient être disponibles d’ici février 2021.