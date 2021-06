Les prix des appartements à Bruxelles : une croissance à deux vitesses

A Bruxelles, le prix de vente des appartements varie fortement selon les quartiers, on peut même dire que la région est divisée en deux, selon que le bien est situé d’un côté ou de l’autre du canal. Dans une partie les prix sont abordables et dans l’autre ils flambent, c’est ce qui ressort d’une étude de l’institut bruxellois des statistiques.

En matière de prix de vente des appartements, le canal joue véritablement un rôle de frontière. Si on regarde la carte de la Région, les six communes les moins chères sont situées à l’OUEST du canal. Un phénomène relativement neuf comme l’explique Matéo Godin, un des auteurs de l’étude,

"En 1995, les prix médians étaient comparables de part et d’autre du canal. En 2020, les communes les moins chères de la Région sont toutes situées à l’ouest du canal."

Une croissance à deux vitesses

Et c’est bien ce phénomène qui est frappant, une croissance avec des prix à deux vitesses ces 25 dernières années.

"Les communes telles que Saint-Gilles et Saint-Josse, qui étaient les deux communes les plus abordables de la Région en 1995, ont vu les prix des appartements augmenter deux fois plus vite qu’à Ganshoren et à Koekelberg", précise le chercheur.

A tel point qu’en 1995, le prix médian d’un appartement à Ganshoren était comparable à celui d’un appartement à IXELLES, une situation qui a donc bien changé aujourd’hui.

Une tendance qui peut encore s’inverser

Cette augmentation joue comme une fracture et un frein à la mixité sociale, mais la tendance peut encore s’inverser, selon Matéo Godin, "Montrer que la fracture sociale et le prix des appartements est le fruit d’une dynamique relativement récente a quelque chose d’encourageant. Cette fracture n’est pas immuable et il est même probablement possible d’inverser la tendance."

L’étude conclut qu’il est sans doute utile de tenir compte de cette réalité dans le cadre de l’élaboration des politiques de mixité sociale en région bruxelloise.