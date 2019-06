Les pompiers de Bruxelles manifestent sur la petite ceinture

Comme lundi, les pompiers de la capitale manifestent leur mécontentement. Ambulances et véhicules incendies bloquent la petite ceinture à hauteur de la Porte de Namur, perturbant le trafic automobile. Les pompiers, au nombre de 220 selon la police, protestent contre la décision du gouvernement bruxellois de supprimer les primes des équipes spéciales (plongeurs, spécialistes des explosifs, alpinistes) et de changer le système de rémunération des périodes de garde. C'est la conséquence d'un litige entre la Région bruxelloise et l'ONSS. Des négociations se déroulent ce mercredi entre le cabinet (en affaires courantes) de la secrétaire d'état Cécile Jodogne (DéFI) et les syndicats du Siamu.