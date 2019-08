Les pompiers bruxellois en route pour les "World Police and Fire Games"

38 pompiers bruxellois ont décollé mercredi pour la Chine et la ville de Chengdu où ils participeront aux jeux mondiaux des pompiers et policiers. Après les jeux olympiques, les "World Police and Fire Games" qui se déroulent tous les 2 ans, sont la deuxième plus grande compétition sportive en termes de participants, avec 12.000 compétiteurs de 70 nationalités.

Dans le hall des départs de Bruxelles-National, les polos rouges et les muscles saillants des pompiers tranchent au milieu des vacanciers en partance. Prêt pour le départ, Yannis, 28 ans, est ravi de cette première participation aux jeux mondiaux et impatient de se tester et de se confronter à d’autres.

Emblématique course d’escalier

Au programme, 23 épreuves qui vont des disciplines sportives classiques aux épreuves spécifiques au métier de pompier, comme l’emblématique course d’escalier. "Une course sur 53 étages et près de 600 marches, tout équipé", explique Philippe Dupan, soit quelque 25 kilos à amener jusqu’au sommet.

Un challenge dont le caporal Marco Vanderbergh a fait une de ses spécialités, "On veut montrer que les pompiers sont tout de même aussi des sportifs, c’est un travail très physique. Pour finir on s’entraîne tous tout au long de l’année, que ce soit pour participer aux jeux ou dans l’exercice de notre métier."

30 médailles en 2017

Pour soutenir ses hommes, le grand patron des pompiers bruxellois, Tanguy du Bus de Warnaffe, est venu en personne assister au départ de l’équipe et les encourager à faire aussi bien qu’en 2017. Lors des jeux de Los Angeles, cette année-là, les pompiers bruxellois avaient ramené pas moins de 30 médailles.

Les compétitions se dérouleront pendant dix jours.