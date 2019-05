Les pompiers bruxellois bientôt sans cadres linguistiques : plus de recrutements ni de promotions

En tant qu'organisme d'intérêt public bruxellois, le service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) doit disposer d'un cadre linguistique. Il sert à déterminer la proportion de pompiers et d'ambulanciers de chaque rôle linguistique nécessaire à assurer le fonctionnement du service dans le respect du bilinguisme. Les précédents cadres ont été fixés et arrêtés en juillet 2011 pour une durée de six ans. A l'échéance d'août 2017, le gouvernement bruxellois a sollicité et obtenu, auprès de la Commission permanente de Contrôle linguistique, une prolongation provisoire jusqu'au 30 juin 2019. La Commission a pris en compte la profonde réorganisation du Siamu pour autoriser la prolongation des cadres de 2011.

Une procédure délicate

Le gouvernement bruxellois a donc disposé de deux ans pour déterminer le nouveau cadre linguistique des hommes et des femmes du feu bruxellois. C'est traditionnellement un dossier sensible puisqu'il revêt une dimension clairement communautaire. En 1997, le gouvernement bruxellois connaîtra d'ailleurs la première et seule démission d'un des ses membres (le Volksunie Vic Anciaux) sur ce dossier, entraînant la paralysie de l'action de la commission communautaire commune.

Personne ne le nie, le cadre linguistique des pompiers est le résultat d'un compromis politique. Mais le Conseil d'Etat ne l'entend pas de cette oreille. Pour la juridiction administrative, seuls des éléments objectifs doivent fixer la proportion de francophones et de néerlandophones au sein du Siamu. Le gouvernement invite donc les pompiers et ambulanciers à procéder à un comptage du nombre d'interventions en fonction de la langue utilisée: un non sens opérationnel de l'avis du délégué syndical du SLFP, Eric Labourdette. Mais un passage obligé néanmoins pour satisfaire aux exigences du Conseil d'Etat.

Le gouvernement est en retard

Le nouveau comptage en vue de fixer le cadre linguistique pour les six prochaines années a été récemment effectué et transmis au cabinet de la Secrétaire d'Etat bruxelloise en charge du Siamu, Cécile Jodogne (DéFI). Même si le dernier gouvernement de la législature, ce jeudi, devait tomber d'accord sur les résultats et la méthodologie de ce recensement, il ne lui serait pas possible de fixer par arrêté un nouveau cadre linguistique avant les élections.

Le texte doit en effet être soumis pour accord à la Commission permanente de Contrôle linguistique et faire l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales du Siamu avant d'être approuvé en deuxième lecture par le gouvernement. Bref, au mieux, le prochain cadre linguistique ne pourra pas entrer en vigueur avant 6 mois.

Tout est bloqué

Quelles seraient les conséquences de ce retard? C'est simple, l'absence de cadre linguistique empêcherait toute promotion et tout recrutement. Un tel blocage risque de provoquer un surcroît de tensions et de frustrations dont le Siamu n'a nul besoin. Au cabinet de la Secrétaire d'Etat Cécile Jodogne, on annonce qu'un point « cadres linguisitiques du Siamu » figurera à l'ordre du jour du conseil des ministres bruxellois ce jeudi sous la forme d'un projet d'arrêté. Trop tard, cependant, pour faire aboutir l'adoption du nouveau cadre avant la date fatidique du 30 juin.