Les "plus beaux villages de Wallonie" s'exposent à Bruxelles jusqu'au 13 janvier

La Wallonie s'expose à Bruxelles en faisant découvrir ses plus beaux villages, indique vendredi dans un communiqué Wallonie Belgique Tourisme. Depuis le 17 novembre et jusqu'au 13 janvier, les Bruxellois et autres curieux peuvent découvrir les trente plus beaux villages wallons, à l'espace Wallonie, près de la Grand Place de Bruxelles.

A travers des photographies et objets représentatifs, le public découvre le patrimoine rural wallon et ses trente plus beaux villages. Une commune ou une association locale peut demander l'octroi de ce titre à l'ASBL du même nom qui le décerne sous de strictes conditions.

Ainsi l'association exige que le lauréat présente les critères d'un village traditionnel et qu'il détienne un patrimoine architectural classé (ou susceptible de l'être) ou une zone protégée. Il doit aussi offrir un patrimoine ainsi que des services et animations de qualité.

La commune doit enfin vouloir développer une politique de mise en valeur et de préservation, de développement, de promotion et d'animation du patrimoine du village. Les trente villages exposés sont répartis dans toute la Wallonie et comprennent notamment Celles, Mozet, Torgny ou Olne. Des animations sont prévues le samedi, par exemple sur la découverte des saveurs de l'Ardenne ou les brassages locaux. L'exposition se tient jusqu'au 13 janvier et est accessible gratuitement du lundi au vendredi de 11h00 à 18h00 et les week-ends de 13h00 à 18h00. Les six samedis d'animation, l'ouverture est prévue à 11h00.