Les plans d'origine du Palais de justice retrouvés par des étudiants de l'ULB

C’est un véritable trésor que viennent de découvrir des étudiants universitaires. En faisant des recherches pour des travaux, ils ont mis la main sur les plans originaux du palais de justice de Bruxelles. Des plans qu’on croyait perdus et même brûlés dans un incendie allumé par les nazis en 1944.

Les plans du palais de justice se cachaient en fait dans le sous-sol de la salle des archives. Il fallait bien une trentaine de cartons pour rassembler les plans de ce colosse de pierre et de marbre imaginé il y a 150 ans par Joseph Poelaert. "C’est la grande œuvre de la fin de sa vie, explique Michaël Amara, chef de service des archives contemporaines aux archives générales du Royaume. Ce qui est intéressant, c’est de voir qu’il a imaginé un dôme beaucoup plus petit qu’il ne l’est aujourd’hui. Donc ça montre à quel point le projet a été revu pour arriver au gigantesque bâtiment qu’est le Palais de justice aujourd’hui."

Ces plans vont donc permettre de comprendre la folie des grandeurs de Joseph Poelaert. Pourquoi ces façades ? Comment était imaginée la coupole à la base ? Et comment comptait-il faire tenir tout cela ? C’est une véritable mine d’informations pour les architectes qui le rénovent aujourd’hui, confirme Francis Metzger, architecte. "On connaît mal ce palais de justice. La première étape nécessaire à la restauration est de connaître le bâtiment en profondeur et donc de rassembler tout ce qui fait partie de son histoire." La rénovation est toujours à l’étude et devrait aboutir en 2036.