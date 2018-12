Les Petits Riens en grève: les ouvriers n'ont pas reçu toute leur prime de fin d'année

Les 150 ouvriers des Petits riens du dépôt d'Anderlecht se croisent les bras depuis ce matin. Le personnel gréviste empêche les camions d'entrer et de sortir de ce centre de tri des magasins de seconde main. En cause: leur prime de fin d'année. Seulement 45% de leurs primes de fin d'année ont été versés. Syndicats et direction sont en négociation en ce moment au dépôt des Petits riens à Anderlecht. Il n'y a pas de répercussions jusqu'ici dans les magasins mais ils pourraient tomber à cours de marchandise si la grève se prolonge.

600 euros par personne : c'est le montant de la prime que ne vont pas recevoir les ouvriers des Petits riens qui s'occupent du tri des vêtements et autres marchandises au dépôt d'Anderlecht. Cette année, seule une partie, 45%, de leur prime de fin d'année seront versées sur les comptes en banque. Pour les 150 travailleurs du dépôt d'Anderlecht c'en est trop. Ils ont décidé de se croiser les bras spontanément ce lundi.

Tchiapke Vylma est déléguée syndicale FGTB. Elle travaille au tri. "On a arrêté de travaillé suite à la réunion avec la direction du 30 novembre. La direction a annoncé aux ouvriers qu'il n'y aurait pas de prime de fin d'année. Même si on a bien bossé, on n'est pas en positif."

Les ouvriers demandent à recevoir 100% des primes de fin d'année mais aussi une réduction de la charge de travail. "Les ouvriers ont mal au dos. Ils ont des tendinites, des sciatiques car ils sont en surcharge de travail. Beaucoup sont en congé maladie prolongé", explique la syndialiste.

L'ASBL des Petits Riens n'atteint en fait pas ses objectifs de rentabilité. Car l'association a beau être à but non lucratif, elle doit tout de même rentrer dans ses frais. Or, elle a fait des investissements notamment pour acquérir cet entrepôt à Anderlecht en 2015. Les Petits Riens comptait sur l'export. Il n'a pas été suffisant.

Pas de répercussion dans les magasins... pour le moment

Il n'y a pas de grèves dans les magasins mais celle des ouvriers de tri pourrait avoir un impact si elle se prolonge. Les magasins des petits Riens sont en effet constamment réapprovisionné tout au long de la journée. Ils fonctionnent à flux tendu. Résultat: même si le personnel n'y fait pas grève, les magasins risquent eux aussi de devoir fermer.