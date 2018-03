Les pailles en plastique bientôt interdites en Région bruxelloise?

Le gouvernement bruxellois y songe sérieusement, dans le cadre de 2018, une année thématique zéro déchet.

Après les sacs en plastique à usage unique l'an dernier, les pailles en plastique, très polluantes, seront peut-être la prochaine étape.

Glaciers, fast-food, bar à cocktails… les habitudes vont-elles changer ?

Nous nous sommes rendus dans un bar à jus du quartier européen. Là, les pailles en plastique, on en donne à la pelle. " Grosso modo, on peut tourner entre 300 et 400 pailles par jour, sur les gros points de vente. " Soit 2000 pailles en plastique rien que dans les cinq magasins Bon que gère Nicolas Thomas.

"Il n’y a pas 1.001 solutions… Soit c’est " pas de paille ", ce qui peut convenir lorsque l’on boit dans un verre en verre. Pour le gobelet à emporter, c’est déjà plus compliqué… L’autre alternative, ce sont des pailles en acier ou en aluminium, mais c’est plus cher et cela ne convient pas nécessairement lorsque l’on emporte son jus. Il faudrait voir un peu les solutions qui existent. Aujourd’hui, c’est moins évident. Et puis, la paille a un aspect un peu intime. Comment le client va-t-il réagir par rapport à une paille en acier, qui a été lavée ou mal lavée ? Commercialement, il faudra voir comment ça passera…"

L'occasion de sensibiliser les clients

Dans ce café schaerbeekois, orienté zéro déchet, la paille en inox, on l'a testée et approuvée. "C’était un vrai défi, commente la gérante, Sandrine Belgrado. Des clients ont été surpris au début. Après, cela a donné quelque chose de très chouette : soit les gens étaient déjà sensibilisés au zéro déchet ; soit on en a sensibilisé certains… Il est même arrivé que des clients nous en achètent pour chez eux !"

En Belgique, chaque année, rien que dans l'Horeca, on consomme 1,6 milliards de pailles en plastique.