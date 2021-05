Les Nuits Botanique 2021 dévoilent les 76 premiers noms

Le traditionnel festival musical des Nuits Botanique, dont l'édition de cette année a été reportée de mai à septembre en raison de la pandémie de coronavirus, annonce jeudi une salve de 76 noms qui viendront garnir le programme de l'événement à la fin de l'été.

Plus de 50 résidences ont préparé l'éclosion de nouveaux projets, explique l'organisation. "Et c'est forts de cette gestation, que l'on peut confirmer les dates de la 28ème édition des Nuits Botanique 2021, qui se tiendront du 8 au 26 septembre inclus."

La part belle sera ainsi faite aux artistes belges: Yellowstraps, Juicy Orchestra, Girls in Hawaii, Coline Toitoine, Stéphanie Blanchoud, The Brums, David Numwami, Requin Chagrin, Mountain Bike, Videoclub, Benjamin Schoos, Françoiz Breut, Geeeko et bien d'autres.

Des artistes issus de France rejoindront aussi Bruxelles pour faire de ce cru 2021 un "événement inoubliable": Sébastien Tellier, Camille, Pomme, Emily Loizeau, François The Atlas Mountains, Yelle, Tim Dup, Bachar Mar-Khalifé, Prudence, Mansfield.TYA, Silly Boy Blue...

D'autres groupes internationaux traverseront les frontières pour présenter leur set sur les scènes du festival: This is the Kit (UK), Sophia (UK), Dana Gavanski (CA), Elysian Fields (US).

Tous les noms et les informations sont à retrouver sur botanique.be