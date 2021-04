Les Musées royaux d'Art et d'Histoire rouvrent en semaine à partir du 3 avril

Le Musée Art & Histoire, situé dans le Parc du Cinquantenaire à Bruxelles, et La Porte de Hal, qui n’étaient ouverts que les week-ends depuis le mois de décembre, rouvrent leurs portes en semaine à partir des vacances de Pâques, a annoncé jeudi l’institution par communiqué.

Dès le 3 avril, le Musée Art & Histoire sera à nouveau ouvert tous les jours sauf le lundi, comme l’est déjà le Musée des Instruments de Musique (mim) qui fait partie du même groupe de musées fédéraux. La Porte de Hal, quant à elle, sera ouverte tous les jours sauf le vendredi, et ce jusqu’au 18 avril, dernier jour de son exposition 'Back to Bruegel'.

Des parcours adaptés au contexte sanitaire

Dans le contexte pandémique actuel, les musées ont élargi les parcours déjà adaptés à la lutte contre le coronavirus afin de "permettre une plus grande (re) découverte des nombreuses collections que ces musées abritent, ainsi qu’une plus grande liberté dans le choix des salles à visiter", indiquent-ils. Le musée Art & Histoire, implanté dans un bâtiment du XIXe siècle, invite les visiteurs à découvrir l’archéologie nationale, les arts décoratifs européens ainsi que l’Antiquité classique notamment. Toutes les salles présentant les tapisseries ainsi que celles regroupant les cultures non-européennes seront à nouveau accessibles au public, à l’exception des salles Océanie qui sont, elles, fermées pour cause de travaux.

Ouverture exceptionnelle le lundi de Pâques

De son côté, La Porte de Hal, dernier vestige de la seconde enceinte de Bruxelles, présente jusqu’au 18 avril l’exposition 'Back to Bruegel'. Le musée, qui sera exceptionnellement ouvert le lundi de Pâques, offre également un panorama impressionnant sur la capitale. Enfin, le mim, qui expose plus d’un millier d’instruments dans un magnifique bâtiment Art Nouveau, proposera un tout nouveau parcours pour enfants pendant les vacances de Pâques.