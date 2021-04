Les musées bruxellois présentent leur 20e édition des "Nocturnes"

Pas moins de 54 musées bruxellois participeront à la 20e édition des Nocturnes qui débute jeudi. L'événement, repensé pour s'adapter à la situation sanitaire, se déroulera chaque jeudi soir jusqu'au 10 juin.

Un prix d'entrée à 5 euros ou moins

L'initiative qui devait fêter ses 20 ans en 2020 avant son annulation proposera ce printemps aux visiteurs de "retourner à l'essentiel de la pratique muséale", explique l'asbl Brussels Museum. Ainsi, des guides se tiendront à disposition au cœur des expositions et répondront, par bulle, aux questions du public et un volet de programmation "dans les coulisses" présentera certains métiers du musée ou laissera les visiteurs accéder à des lieux généralement fermés au public. Une programmation pour les enfants jusqu'à 12 ans a également été élaborée, ainsi que des activités en extérieur qui situeront historiquement les musées dans leur quartier.

Les Nocturnes auront lieu chaque jeudi soir de 17h00 à 22h00 et sur réservation. "L'heure de fin sera systématiquement ramenée à 21h00 selon l'évolution du couvre-feu bruxellois", précise cependant Brussels Museum. Les musées participants aux premières nocturnes du 22 et du 29 avril fermeront donc leurs portes à 21h00. "L'augmentation des capacités pour certaines activités dépendra également de l'évolution de la situation et de recommandations du Comité de concertation en la matière", ajoute l'ASBL. Le prix d'entrée (standard) a été fixé par musée à 5 euros, à 2,50 euros pour les moins de 26 ans et à 1,25 euros pour les bénéficiaires des tickets Article 27. Le programme complet de la saison et les réservations sont disponibles depuis le 6 avril sur www.nocturnes.brussels