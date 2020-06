Les modalités d'affectation des 30 millions d'euros destinés aux CPAS bruxellois sont fixées

A la suite d’une concertation organisée avec la Fédération des CPAS, le ministre bruxellois de l’Action sociale, Alain Maron, a défini les modalités d’octroi du montant de trente millions d’euros promis il y a un mois aux 19 CPAS de la capitale. Celles-ci viennent d’être validées par le gouvernement bruxellois en tant que collège de la Commission-Communautaire-Commune (Cocom).

Le gouvernement Vervoort avait décidé le 7 mai dernier de réserver ce montant de 30 millions à un soutien aux CPAS afin de leur permettre de faire face aux conséquences sociales et sanitaires de la crise du covid-19.

Selon Alain Maron, dix-huit millions seront octroyés pour faire face aux demandes supplémentaires liées à la crise. La somme octroyée dépendra de critères pondérés et basés sur les caractéristiques de chaque entité communale quant à la croissance et la densité de sa population, son nombre d’élèves, de chômeurs et d’allocataires sociaux, son risque de pauvreté, son nombre de places en crèches, sa superficie ainsi que ses recettes de précompte immobilier et d’impôt sur les personnes physiques.

Faire face à la vulnérabilité sociale

Douze millions seront octroyés pour mieux faire face aux situations de vulnérabilité sociale que la crise a aggravées telles que la guidance énergétique, le soutien au logement (prévention et accompagnement), la médiation de dettes, l’aide alimentaire (tickets S, restaurants et épiceries sociales), les coordinations sociales (en lien avec les plans locaux social santé), l’aide aux familles (femmes) monoparentales. Ces subsides feront l’objet d’une convention avec chaque CPAS.

"Ce montant important dégagé par le gouvernement bruxellois doit permettre de mieux aider et accompagner les personnes confrontées à des difficultés sociales et sanitaires, qui souvent se cumulent, et dont le nombre a malheureusement augmenté du fait de la crise du covid. Le combat pour réduire les inégalités sociales et de santé à Bruxelles doit plus que jamais mobiliser tous nos efforts", a commenté mercredi le ministre de l’Action sociale.