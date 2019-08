Les hôtels bruxellois ont atteint un taux d'occupation record en juillet

Tour de France : les hôtels bruxellois font le plein - JT 13h - 01/07/2019 Le tour de France à Bruxelles, c'est pour très très bientôt. Début de la course samedi. Mais les équipes seront présentées au public dès jeudi. Les deux premières étapes se dérouleront à Bruxelles. Un vrai plus pour l'économie de la capitale, notamment pour les hôteliers. Coureurs, accompagnateurs, journalistes et touristes. Il va falloir loger pas mal de monde.