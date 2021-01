Les horodateurs permettant les contrôles par scancar arrivent à Molenbeek

Le premier des 326 horodateurs de nouvelle génération, prévus pour la commune de Molenbeek-Saint-Jean, a été inauguré ce mercredi, avenue Brigade Piron. Ce renouvellement complet du parc d’horodateurs sur le territoire communal permettra aux véhicules scanneurs de parking.brussels de procéder au contrôle du stationnement.

Le placement des nouveaux horodateurs devrait être terminé fin mars. Le stationnement pourra être payé par carte bancaire, mais plus avec de la monnaie, et il ne sera plus nécessaire de déposer un ticket au niveau du pare-brise. L’échevin de la Mobilité Abdellah Achaoui explique qu’une campagne de sensibilisation pour expliquer le fonctionnement des nouveaux horodateurs a été mise en œuvre, notamment via la distribution de notes d’information dans les boîtes aux lettres. Il assure aux Molenbeekois que la "carte de riverain leur permettra toujours de stationner leurs véhicules gratuitement dans leurs quartiers".

C’est la 9e commune bruxelloise sur les 10 gérées par parking.brussels, où sont déployés ces horodateurs de nouvelle génération. Forest devrait être la prochaine. Les autres communes bruxelloises gèrent elles-mêmes le contrôle du stationnement sur leur territoire.