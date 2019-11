Les Hôpitaux Iris Sud ouvrent un bâtiment New Tech

Le bâtiment New Tech du site Etterbeek-Ixelles des Hôpitaux Iris Sud (HIS) ouvre officiellement vendredi. Ce nouvel édifice médico-technique hébergera quatre services.

Un hôpital de jour, une unité de soins intensifs comptant huit lits, un grand bloc opératoire avec quatre salles entièrement équipées et un service de stérilisation prennent place dans l’édifice de cinq étages et 12.000m2. L’hôpital de jour propose aux patients un parcours de soins qui se déploie en temps réel autour de la réception. L’ensemble du bâtiment New Tech doit également offrir aux patients et au personnel un sentiment de bien-être grâce à ses espaces ouverts baignés de lumière naturelle.

"Toutes nos innovations ont été réfléchies pour être avantageuses pour le patient et le personnel travaillant dans le bâtiment" explique le directeur des soins des HIS, Danny De Clercq. "Le personnel a été étroitement associé à la conception du projet."

Le service de soins intensifs se trouve à proximité des urgences, permettant ainsi au personnel de réagir de manière appropriée et rapide. Les huit grandes chambres du service garantissent l’intimité nécessaire aux moments difficiles que traversent les patients. Le bloc opératoire est quant à lui équipé d’appareils très performants judicieusement encastrés dans les murs ou suspendus par des crochets. Enfin, le service stérilisation est entièrement adapté aux normes actuelles afin de garantir une hygiène irréprochable.

Les HIS ont dépensé 7,5 millions d’euros pour l’acquisition de nouveau matériel. Au total, la construction et l’aménagement de cette annexe ont coûté 39 millions d’euros.