Les gardiens de parc régionaux filtrent les entrées en cas de trop grande affluence

Difficile de rester cloîtré chez soi avec un temps pareil, surtout quand on vit dans un appartement à Bruxelles. Vous êtes donc nombreux à vous rendre dans les parcs. Faire en sorte que la distanciation sociale soit respectée, c’est bien sûr le rôle de la police. Mais c’est aussi celui des gardiens de parcs régionaux de Bruxelles environnement.

Ils montent la garde au parc Tenbosch à Ixelles, par exemple. Parmi eux, Alexandra Brévert. "Ici dès qu’il y a un rayon de soleil, il y a énormément de gens." En ce samedi et avec 14 degrés au thermomètre, les promeneurs défilent. Ils entrent par la seule entrée ouverte sur les quatre habituellement disponibles. "On s’attend à avoir beaucoup de monde ce week-end."

Dans ce cas, c’est comme au supermarché : on fait la file. "S’il y a trop de monde à l’intérieur, on stoppe le flux à la grille où nous nous trouvons, explique la gardienne. On attend que certaines évacuent pour faire entrer d’autres personnes. De base, on est censé venir prendre l’air et puis rentrer chez soi. Et non pas venir pique-niquer, s’asseoir pendant une heure sur le banc ou sur les pelouses. C’est interdit."

Pas de pouvoir sanctionnateur

Si pendant sa ronde, Alexandra aperçoit quelqu’un dans l’herbe, elle lui fait gentiment la remarque. C’est le cas ce samedi. Une dame est assise contre un arbre. "Bonjour Madame, l’accoste Alexandra. On ne peut pas s’asseoir sur les pelouses." La dame coopère gentiment et s’excuse.

Elle n’aura pas de contravention. Les gardiens de parc ne sont pas assermentés pour cela. "Quand la personne ne coopère pas, on s’écarte un peu pour faire baisser la tension et on appelle la Police qui intervient directement."

C’est alors nettement moins gentil puisque l’amende s’élève à 250 euros.