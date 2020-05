Les étudiants en dernière année de médecine de l'ULB obtiennent gain de cause

Nous en parlions ici : 185 étudiants en dernière année de médecine à L'ULB ont adressé une lettre ouverte aux autorités académiques et à la Ministre de l'Enseignement supérieur pour demander une adaptation des examens et des travaux de fin d'années (TFE), compte tenu de leur forte implication dans la lutte contre le coronavirus.

Un appel en partie entendu

Sur l'essentiel, à savoir un allègement de l'examen sur les OAG (Objectifs d'Apprentissages généraux), l'ULB n'a pas transigé. "L'épreuve des OAG n'est pas une épreuve comme les autres", écrit le Recteur Yvon Englert dans une lettre aux étudiants. "En effet, ces OAG sont la synthèse finale de vos six années de formation; ils permettent de juger de l'acquisition des compétences qui vous seront nécessaires pour l'exercice de votre métier de médecin. Il y a donc, derrière l'évaluation de ces OAG, une vraie responsabilité sociétale de l'Université", conclut Yvon Englert.

Les étudiants de dernière année bénéficieront en revanche d'un délai prolongé pour la remise de leur TFE (Travail de Fin d'Etudes) et d'une neutralisation de la note. Certains étudiants ont en effet vu leur sujet de TFE tomber à l'eau, d'autres n'ont pas pu compter sur l'appui de leur promoteur à cause de la crise sanitaire. La Faculté a donc concédé des "adaptations des thématiques et des modalités (le TFE pouvant consister en une revue extensive de la littérature)".

Pas de défense orale

Autre avancée, les étudiants ne devront pas défendre oralement leur TFE. Quant à la note, elle ne pourra pas être inférieure à la moyenne obtenue pour le PAE (le Programme annuel de l'Etudiant). Enfin, dans son courrier, le Recteur a assuré les étudiants de la bienveillance du jury d'examens compte tenu de l'investissement des futurs médecins dans la lutte contre le Covid-19.