Les errements des pompiers bruxellois examinés par une commission spéciale du Parlement

Il y aura donc une commission spéciale du Parlement bruxellois - une de plus après celle consacrée aux tunnels - pour essayer de tirer au clair les dysfonctionnements épinglés par la Cour des Comptes au sein du Siamu, le service d'incendie et d'aide médicale urgente de Bruxelles-Capitale. Les trois séances de la commission des affaires intérieures n'ont pas suffi aux députés. En bureau élargi, les partis se sont entendus sur la création d'une commission spéciale de quatre séances. Ils se sont également mis d'accord sur l'audition des trois ministres ou secrétaires d'état ayant exercé la tutelle sur le Siamu lors des trois dernières législatures : Benoît Cerexhe (cDH), Christos Doulkeridis (Ecolo) et Cécile Jodogne (DéFI). Les auditions des responsables opérationnels et administratifs actuels et passés du corps des pompiers ont mis en lumière une ambiance interne détestable entre certains opérationnels et la direction administrative, des effectifs administratifs insuffisants ayant conduit des "opérationnels" à passer des marchés publics, de façon irrégulière à plusieurs reprises. Les partis représentés dans la commission spéciale doivent encore se mettre d'accord sur le nom du président ou de la présidente de la commission.