Les élèves de l'athénée Toots Thielemans de Molenbeek privés d'atelier de mécanique

Anciennement athénée Serge Creuz, l'athénée Toots Thielemans se situe dans le coeur de Molenbeek, juste à côté de la station de métro "Comte de Flandre". Il accueille notamment une section mécanique automobile forte d'une cinquantaine d'élèves.

Un atelier jugé insalubre

Les cours pratiques de mécanique se déroulaient, jusqu'à la rentrée de septembre, dans un bâtiment situé rue Piers, à Molenbeek. Jugé insalubre, il est désormais inaccessible. Les élèves et les enseignants comptaient sur une solution alternative chez un concessionnaire automobile à Anderlecht mais l'affaire a capoté. Ils ont alors loué un autocar pour se rendre dans des centres d'apprentissage à Mons, Namur et Leuze mais leur quota d'heures est désormais épuisé.

"On le vit très mal", explique cet élève en mécanique automobile rencontré devant l'école. "Parce que sans garage, on n'a pas de futur, on ne sait pas quoi faire. On vient à l'école, on déprime...On vient à l'école juste pour rester assis toute la journée."

Des enseignants solidaires de leurs élèves

Même s'ils ont aussi leur propre agenda, qui porte sur l'amélioration de leurs conditions de travail, les enseignants de Toots Thielemans tiennent à marquer leur solidarité avec les élèves privés de cours pratiques. C'est pour cela que, depuis le 14 janvier, ils arrêtent chaque jour le travail pendant l'équivalent d'une heure de cours. Au-delà de cette solidarité affirmée, des enseignants craignent aussi pour l'avenir de l'école. Si la section mécanique automobile devait fermer, faute d'élèves, l'athénée risque de ne plus compter le nombre d'inscrits suffisants pour rester ouvert. Avec les risques de pertes d'emploi que cela suppose. Ce mercredi matin, élèves et enseignants iront manifester devant le cabinet de la Ministre de l'Enseignement, Caroline Désir.