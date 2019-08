Les déraillements de trams sont-ils fréquents?

Un tram déraille et percute une maison à Deurne - JT 13h - 28/08/2019 Un accident assez spectaculaire est survenu cette nuit à Anvers, et plus précisément à Deurne. Un tram a déraillé, et il est venu s'encastrer dans un immeuble abritant de nombreux logements. Sur un plan humain, le chauffeur du tram a été grièvement blessé. Trois passagers ont également été touchés, mais plus légèrement. Quant aux habitants de l'immeuble, ils ont été évacués. Vous imaginez, bien entendu, qu'il va falloir mener des tests de stabilité sur les lieux. Pour l'instant, aucun élément ne permet de dire avec précision ce qui a pu provoquer cet accident.