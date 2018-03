Les députés bruxellois se prononcent ce mardi sur le décumul intégral

Journée importante au parlement bruxellois ce mardi : les députés doivent se prononcer sur un texte qui veut d'interdire aux élus de cumuler plusieurs fonctions.

Désormais, un homme ou une femme politique devrait choisir entre un mandat de parlementaire et un mandat de bourgmestre ou d'échevin dans sa commune.

Qui soutient ce texte ?

Ce texte sur le décumul" intégral", comme on dit, est soutenu par une majorité de députés Ecolo- Groen, DéFI et PS- sp.a. Cela fait 48 députés sur 89.

Il y a bien une majorité du côté francophone mais pas du côté flamand, où le CD&V, l'Open VLD et la N-VA sont contre ce décumul intégral.

Et ça pourrait poser problème lors du vote en séance plénière, explique Christophe Van Gheluwe, le fondateur du site cumuleo.be. "Pour protéger la minorité néerlandophone, il y a ce système qui exige que pour certains votes, il faut une majorité dans les deux groupes linguistiques. Ce n’est pas le cas actuellement du côté flamand. On sent bien que la N-VA, le CD&V et l’Open VLD sont plutôt défavorables."