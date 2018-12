Les demandeurs d'asile vont désormais s'enregistrer au Petit-Château

Le centre d'accueil du Petit-Château, le long du canal à Bruxelles, change de rôle et devient à partir de ce 3 décembre le point d'enregistrement unique pour les personnes qui veulent introduire une demande de protection internationale (l'asile) en Belgique, annonce Fedasil lundi dans un communiqué. Concrètement, le service Enregistrement de l'Office des étrangers et le service Dispatching de Fedasil quittent la tour WTC II (Gare du Nord, en face du parc Maximilien) pour s'installer au Petit-Château.

Selon Fedasil, les demandeurs d'asile suivent désormais un trajet d'arrivée uniforme: enregistrement de la demande, identification, screening sécurité, examen médical, admission sociale et désignation d'un lieu d'accueil. "Ce trajet se déroule sur plusieurs jours, ce qui permettra de mieux préparer l'accueil, de donner plus d'informations et de mieux coordonner les activités de l'Office des étrangers et de Fedasil", explique l'instance fédérale responsable de l'accueil des demandeurs d'asile.

Selon le porte-parole Geert De Vulder, le quota de 60 enregistrements quotidiens, voulu par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken (N-VA), a été respecté ce lundi. Seules des personnes vulnérables et des familles ont été accueillies et aucun homme seul.

A la suite de l'agression d'un agent de sécurité la semaine dernière devant l'ancien bâtiment, l'entrée est sous surveillance policière, ajoute le porte-parole.

Le centre d'enregistrement est ouvert à partir de 9h du matin et jusqu'à ce que le quota soit atteint. Il reste ouvert jusqu'à 13h pour les mineurs d'âge.

Une solution provisoire

Le Petit-Château reste un centre d'accueil ouvert géré par Fedasil. Le séjour des demandeurs d'asile dans le centre d'arrivée sera toutefois de courte durée (en principe quelques jours). La capacité du centre est toujours de 800 places d'accueil.

Selon Fedasil, le centre d'arrivée au Petit-Château est une solution provisoire, "dans l'attente de l'ouverture définitive du nouveau centre d'arrivée sur le site de l'hôpital militaire à Neder-over-Heembeek."

La Ville de Bruxelles s'oppose toutefois à ce déménagement vers ce quartier. Le nouveau collège communal PS-Ecolo-DéFI le rappelle dans son accord de majorité et indique vouloir à terme "donner une nouvelle affectation urbaine au Petit-Château lorsque le centre pour demandeurs d'asile aura déménagé à un autre endroit (pas à Neder-Over-Heembeek)".