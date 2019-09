Les Cuisines bruxelloises suppriment les jetons de présence lors des réunions préparatoires

Le dossier figurait à l'ordre du jour de la dernière assemblée générale de l'asbl, qui devait également renouveler ses instances en fonction des résultats des élections communales. L'Ecolo Benoît Hellings a hérité de la présidence, Faouzia Hariche (PS), présidente sous la précédente législature, conservant la vice-présidence.

Jetons ou pas jetons?

Estimant qu'il s'agit d'une fonction dérivée de son mandat d'échevin, Benoît Hellings a décidé de renoncer à ses jetons de présence (300 euros bruts par réunion pour le président et la vice-présidente, 120 euros bruts pour les administrateurs). L'élu Ecolo souhaitait en outre que Faouzia Hariche renonce elle aussi à ses jetons de présence lors des réunions syndicales et préparatoires. A ce stade, les versions divergent en fonction de l'interlocuteur. Il est donc difficile de savoir ce qu'il s'est exactement passé. Faouzia Hariche explique qu'elle n'était pas opposée à l'idée de renoncer à ses rémunérations pour les réunions syndicales et préparatoires, mais jugeait nécessaire, au préalable, d'expliquer aux membres de l'AG que l'argent perçu auparavant l'avait été dans les règles. "Je ne voulais pas d'ambiguïté", nous a dit l'échevine socialiste entre deux réunions.

La version d'Ecolo

Un administrateur Ecolo présente une autre version : Benoît Hellings a déposé une note relative aux rémunérations, qui ne mentionnait pas les jetons de présence pour les réunions préparatoires. Et c'est Faouzia Hariche qui aurait inscrit le point en complément de l'ordre du jour pour maintenir ces jetons. Une version que l'échevine socialiste conteste, affirmant même avoir voté ( à bulletins secrets) en faveur de la suppression des jetons. Au final, un administrateur socialiste a insisté pour mettre la question au vote. Et c'est le texte favorable à la suppression de la rémunération pour la présence aux réunions préparatoires qui l'a emporté de peu.

L'administrateur CDH Didier Wauters, dans l'opposition à la Ville de Bruxelles, a évidemment saisi la balle au bond et dénoncé l'incohérence de la majorité PS-Ecolo-Groen-DéFI sur la question de la gouvernance.